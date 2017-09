Edward Snowden afirma que la «repressió espanyola» a Catalunya és una «violació dels drets humans»

L’ex membre de la CIA diu que el «dret a decidir» és un «dret humà» i no pot ser «prohibit»

Actualitzada 21/09/2017 a les 18:44

L’estatunidenc Edward Snowden, antic treballador de la CIA i de l’Agència de Seguretat Nacional (NSA) conegut per filtrar a la premsa informació classificada al 2013, s’ha fet ressò al seu compte de Twitter de l’article d’opinió escrit pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al diari britànic ‘The Guardian’. Snowden ha fet diverses piulades assegurant que «la repressió espanyola» al discurs i els polítics a Catalunya és una «violació dels drets humans». A més, ha assegurat que el «dret a decidir és un dret humà» que no pot ser «prohibit». «Rajoy es lliure d’oposar-se a la independència de Catalunya», ha escrit a Twitter, «però únicament amb persuasió, no amb violència», ha avisat. Snowden també ha titllat d’«opressió» l’ús de la força per a aturar una votació.