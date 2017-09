Una coala sobreviu a un viatge de 16 quilòmetres a l'eix d'un tot terreny

Quan la van portar al veterinari, van descobrir que era una mare lactant, la seva cria havia desaparegut en algun moment abans o durant el viatge

Redacció

Actualitzada 20/09/2017 a les 19:43

Un coala femella ha estat alliberada després de recórrer 16 quilòmetres atrapada a l'eix de les rodes davanteres d'un vehicle tot terreny a la regió d'Adelaide Hills, Austràlia, segons ha informat la cadena de televisió ABC.



Do Bigham, membre de l'organització Línia Directa de Salvament de Fauna d'Austràlia Meridional, ha explicat que la coala es va agafar a l'eix del vehicle durant el cap de setmana i es va quedar allí enganxada. El conductor es va adonar que portava a la marsupial després d'haver recorregut 16 quilòmetres per un terreny muntanyenc amb molt vent, després que altres conductors li avisessin que alguna del vehicle cosa no anava bé.



Quan va aturar el cotxe per veure què succeïa, el conductor va escoltar l'animal cridar i va trucar a l'organització de rescat perquè s'encarregués de treure-la. Jane Brister, una especialista en rescat d'animals va acudir al lloc i, després d'extreure la roda del vehicle, es va fer amb la coala. Després va explicar que la coala estava agafada a l'eix de la roda del cotxe com si fos un arbre.



Brister ha assenyalat que la coala estava molt impactada després del viatge i que ha estat «commocionada durant 48 hores». Quan la van portar al veterinari, van descobrir que era una mare lactant, la seva cria havia desaparegut en algun moment abans o durant el viatge. «Després de tot el que va passar, també va perdre a la seva cria», ha conclòs Brister.