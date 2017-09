Hi ha hagut 41 escorcolls, vuit dels quals en dependències de la Generalitat

Actualitzada 20/09/2017 a les 21:19

L'operació de la Guàrdia Civil d'aquest dimecres s'ha saldat amb 15 persones detingudes, entre les quals hi ha el secretari general de la Vicepresidència, Josep Maria Jové, el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó i diversos càrrecs del CTTI o vinculats a les tecnologies de la informació i la comunicació. A més, altres càrrecs del Govern tenen la condició d'investigats en la causa, com ara el secretari general de Treball, Josep Ginesta, o el director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, Carles Viver i Pi-Sunyer. Pel que fa als escorcolls, el jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona n'ha ordenat 41, dels quals 8 han estat en dependències de la Generalitat.



Els detinguts són el secretari general de la Vicepresidència i de la conselleria d'Economia i Hisenda, Josep Maria Jové; el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó; David Franco, de l'àrea de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) adscrit al Departament de Treball; David Palanques, del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) adscrit al Departament de Treball; Josué Sallent, director d'estratègia i innovació del CTTI; Xavier Puig, de l'àrea TIC adscrit al Departament d'Afers Exteriors; Joan Manel Gómez, del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT); Francesc Sutrias, director de Patrimoni de la Secretaria d'Hisenda; Joan Ignasi Sànchez, assessor del Departament de Governació; Natàlia Garriga, directora de serveis del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda; Josep Masoliver, de la Fundació puntCAT; Mercè Martínez, responsable de projectes territorials de Vicepresidència, i Rosa Maria Rodríguez Curto, directora general de servei de T-Systems.



També han detingut dues persones vinculades a l'empresa de Bigues i Riells, on s'han trobat gairebé 10 milions de paperetes del referèndum.



A més, també hi ha almenys 7 persones que tenen la condició d'investigades. Es tracta del secretari general de Treball, Josep Ginesta; Jordi Cabrafiga, cap de gabinet de la consellera de Governació; Carles Viver i Pi-Sunyer, director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern; Joan Angulo, director gerent del CTTI; Valentí Arroyo, director de serveis corporatius del CTTI; Lluís Anaya, de l'àrea TIC adscrit al Departament de Governació; i Montserrat Vidal, cap de processos electoral de Vicepresidència.