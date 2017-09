La NASA anuncia noves proves que confirmen l'existència d'aigua a Mart

Els resultats aportats pel CRISM han revelat l'evidència de sals hidratades en quatre localitzacions diferents del planeta vermell

El director de Ciències Planetàries de la NASA, Jim Green, ha anunciat en una roda de premsa, anunciada per la NASA com «la resolució del misteri de Mart», l'estudi publicat el passat dilluns a la revista 'Nature Geoscience' on es confirmen les evidències de l'existència d'aigua salada a Mart.



Segons ha informat Green, el líquid és el responsable dels solcs lineals descoberts als vessants dels cràters durant les estacions més càlides del cicle meteorològic del planeta vermell.



Aquest descobriment s'ha dut a terme gràcies a les imatges capturades per la sonda MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) de la NASA. Les imatges s'han examinat mitjançant el CRISM, un espectròmetre d'imatges que permet identificar minerals i altres composts de la superfície del planeta vermell.



Els resultats aportats pel CRISM han revelat l'evidència de sals hidratades en quatre localitzacions diferents de Mart, als cràters Palikir, Hale i Horowitz i al Coprates Chasma. D'aquesta manera es confirma que els solcs lineals (també anomenats RSL i , que mesuren aproximadament cinc metres d'ample) que la NASA porta estudiant durant anys són una conseqüència de l'activitat d'aigua salada. «S'està produint aigua líquida en aquest Mart contemporani», assenyalen els autors de la investigació.



Les dades espectromètriques del CRISM, analitzades per un equip de científics de l'Institut de Tecnologia de Geòrgia, Estats Units, ha confirmat la presència de sals hidratades com perclorats i clorats. A més a més, aquestes sals són molt abundants al planeta marcià i ajuden a disminuir el punt de congelació de l'aigua, dels 0 °C a -70 °C, fet que comporta la possibilitat de trobar aigua en estat líquid a Mart.



L'anàleg de Mart a la Terra és el desert d'Atacama a Xile. L'existència d'aquestes sals al desert permet l'existència de comunitats microbianes. Tot i que falta confirmar si les solucions salines del planeta vermell són massa dèbils per acollir vida, la troballa permet el plantejament de noves hipòtesi sobre el misteri de la vida a Mart.



La NASA ha observat que durant l'anomenat 'estiu marcià' apareixen diferents fluxos lineals als solcs dels cràters, situats a les latituds mitjanes de l'hemisferi sud del planeta vermell. Quan aquest cicle càlid finalitza i apareixen temperatures més fredes, aquests fluxos desapareixen. Les observacions indiquen que l'aigua estaria a una temperatura de 23 graus sota zero. La major part del flux d'aigua seria al subsòl i una petita part sortiria a la superfície formant els solcs que s'han observat en desenes de llocs al llarg dels anys d'observació del planeta marcià.



Trobar vida a Mart no serà tan fàcil, la superfície del planeta vermell és incompatible, de moment, amb la vida humana a causa de la radiació UV, però el descobriment d'aigua subsuperficial obre noves vies de recerca de vida extraterrestre al Sistema Solar.