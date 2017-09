Interior suspèn els permisos i vacances dels cossos de seguretat de l'Estat fins el 5 d'octubre

Aquest termini es podria ampliar excepcionalment, segons indica el Ministeri en un comunicat

20/09/2017

El ministeri de l'Interior ha suspès les vacances i permisos dels policies i els guàrdies civils que participen en el dispositiu organitzat per garantir el compliment de la resolució del Tribunal Constitucional de suspendre el referèndum secessionista de l'1-O.



El Ministeri ha fet pública aquest dimecres aquesta instrucció, amb vigència des d'avui, 20 de setembre, fins al 5 d'octubre, encara que excepcionalment podria ampliar-se si les circumstàncies així ho aconsellen. La mesura afecta tant els agents destinats a Catalunya com aquells que han estat enviats en comissió de servei als últims dies.



Encara que no s'han ofert xifres oficials sobre el nombre de desplaçats, fonts coneixedores del dispositiu han indicat que actualment hi ha nou grups de UIP de la Policia Nacional (antiavalots) comissionats fins a l'1-O, és a dir, 450 agents que se sumen als dos grups (cent agents) destinats allà. La labor fonamental de les UIP és augmentar la seguretat dels edificis públics, com la delegació del Govern situada a Barcelona, les subdelegacions a Tarragona, Lleida i Girona, les oficines de l'Agència Tributària o la sucursal del Banc d'Espanya.



En el cas de la Guàrdia Civil, el reforç és d'uns 240 agents que es mantindran fins a mitjan octubre malgrat que, inicialment, estava previst que deixessin Catalunya i assumissin nous destins el passat 11 de setembre.



Interior explica en un comunicat que les direccions generals de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional, coordinades per la Secretaria d'Estat de Seguretat, han cursat una instrucció que modifica el règim de vacances, permisos, llicències, jornada i horaris del personal que participa en el dispositiu extraordinari. Les dues direccions generals han informat avui d'aquesta decisió a les associacions de la Guàrdia Civil i als sindicats de la Policia Nacional.



En el cas de la Guàrdia Civil, la instrucció indica que, llevat de circumstàncies excepcionals, no es concedirà als guàrdies civils destinats o en comissió de servei a Catalunya vacances, permisos o llicències. Pel que fa a la Policia, es planteja la necessitat d'establir un règim específic de vacances, permisos, llicències, jornada laboral i horari i, en concret, que no es concediran permisos durant el període citat.