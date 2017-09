Embussen els lavabos d'un banc suís i tres restaurants amb feixos de bitllets 500 euros

A Suïssa la destrucció de moneda no és considerada un delicte.

En total es van trobar bitllets per valor de 83.000 euros, molts estaven tallats amb tisores i la majoria eren bitllets de 500 euros

Redacció

Actualitzada 19/09/2017 a les 18:47

Una gran quantitat de feixos de bitllets de 500 euros van embussar, el mes de maig, un vàter del banc UBS a Ginebra, reservat als clients usuaris de les caixes de seguretat del banc. Dies després va ocórrer el mateix incident en tres restaurants propers al banc. En total es van trobar bitllets per valor de 83.000 euros, molts estaven tallats amb tisores i la majoria eren bitllets de 500 euros.



El cas va saltar a la llum quan els restaurants es van queixar de l'embús als seus lavabos i que arreglar-los costava molts diners. Tot i les queixes, segons publica el diari 'Tribune de Genève', un advocat ha pagat les despeses.



La fiscalia de Ginebra investiga el cas, tot i que a Suïssa la destrucció de moneda no és considerada un delicte. El portaveu de la fiscalia, Vincent Derouand ha explicat que no està clar que sigui diner negre. La principal sospitosa és una dona espanyola, clienta del banc, que s'hauria volgut desfer dels diners.