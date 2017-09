Detenen un fotògraf de 24 anys per abusar de set noies mentre les fotografiava

Contactava amb noies que demostraven tenir una gran afició pel món de la moda i els oferia un 'book' gratis

19/09/2017

Agents de la Policia Nacional han detingut a Madrid un jove de 24 anys com a presumpte autor de set delictes contra la llibertat sexual, comesos des de l'any 2015, a dones de diferents províncies espanyoles, a les quals contactava per una xarxa social i després els oferia fer-se 'books' gratis.



La investigació es va iniciar el passat mes de juliol, quan una jove menor d'edat va denunciar que un home, fotògraf de professió, va contactar amb ella a través d'una coneguda xarxa social oferint-li una sessió fotogràfica gratuïta al seu domicili. Un cop a l'interior de l'habitatge, i després de proposar-li fotos amb menys roba, va abusar sexualment d'ella.



Després de diverses gestions, els agents van localitzar sis denúncies més i després van constatar que es tractava del mateix subjecte que actuava sempre de la mateixa manera. L'arrestat iniciava una conversa amb noies que demostraven tenir una gran afició pel món de la moda per, després de donar-se a conèixer com a professional de la fotografia, oferir-los una sessió sense cost al seu domicili de la capital madrilenya.



Quan les noies arribaven a l'estudi, els plantejava l'opció de realitzar fotos amb menys roba. Quan elles accedien els realitzava tocaments a les zones íntimes justificant que era necessari per «transmetre millor la realitat i sentiment de la imatge», segons destaquen des de la Policia Nacional.



A principis d'agost es va aconseguir la detenció i posada a disposició judicial d'aquest individu, que ja està en presó provisional. En l'escorcoll efectuat al seu domicili es va intervenir diferent material informàtic com ordinadors, discs durs i targetes de memòria.



Els investigadors no descarten que existeixin més víctimes que no han presentat denúncia, bé per por a represàlies per part del presumpte autor o perquè, quan van ocórrer els fets, eren menors d'edat i van accedir a realitzar la suposada sessió fotogràfica sense coneixement dels seus progenitors.