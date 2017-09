Troben un nadó de dos quilos i 37 setmanes de gestació abandonat en un contenidor

«El nadó tenia un cop a la cara, un braç blavejat, ni tan sols plorava, ja que respirava amb dificultat» va dir una de les persones que el van rescatar

Redacció

Actualitzada 18/09/2017 a les 19:20

Un indigent que passejava pel carrer Río Bibei del barri O Vinteún, Ourense, va advertir a un grup de joves que a l'interior d'un contenidor hi havia un nadó. L'avís va ser crucial per salvar la vida del nadó, de poc més de dos quilos i 37 setmanes de gestació, abandonat en un contenidor per brossa orgànica. El nadó està actualment fora de perill ingressat al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).



La troballa es va produir al voltant de les 16 hores per un indigent, molt conegut a la zona. Justa Rodríguez, propietària del Bar Abellás, situat en un carrer pròxim, va rebre l'avís per part del grup de joves. «Van arribar al meu bar molt nerviosos», li van explicar el que els havia dit l'indigent, va ser llavors quan Rodríguez i els nois van anar ràpidament a socórrer el nadó.



«Quan vam arribar vam veure el contenidor pràcticament buit, i al fons el nadó. Un dels nois s'hi va ficar dins, va agafar el nadó i me'l va posar als braços» relata Justa Rodríguez al mitjà La Nueva España. «El nadó tenia un cop a la cara, un braç blavejat, ni tan sols plorava, ja que respirava amb dificultat». Un auxiliar d'infermeria va poder lligar el melic al nadó abans que arribessin els serveis mèdics.



Un cop desplaçats efectius del 061, van traslladar el nadó fins al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. Membres de la Policia Judicial i Policia Científica de la Comissaria de Policia Nacional d'Ourense van agafar mostres de sang del contenidor i van realitzar les primeres comprovacions entre veïns de la zona.



La Policia ha localitzat l'indigent i se li prendrà declaració per tal d'obtenir més pistes en la investigació.