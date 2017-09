S'amaga als lavabos d'un bar i espera fins al tancament per robar

El detingut comptava amb 18 detencions anteriors, la majoria relacionades amb delictes contra la propietat i tràfic de drogues

Redacció

Actualitzada 18/09/2017 a les 19:56

Un home de 35 anys, arrestat prèviament 18 vegades, ha estat detingut de nou per intentar robar en un bar del barri La Arena, Gijón. L'home va esperar fins última hora de la tarda per amagar-se als lavabos del local mentre els empleats netejaven la cuina. Finalment els empleats van tancar l'establiment amb el lladre dins.



La Policia Nacional es va personar i va detenir el lladre quan la central d'alarmes va detectar un intrús intentant sortir del local col·locant una escala a la finestra. Els agents el van trobar amagat a la cuina.



Van comprovar que havia forçat les taquilles dels empleats però que no havia trobat objectes de valor. El detingut comptava amb 18 detencions anteriors, la majoria relacionades amb delictes contra la propietat i tràfic de drogues.