La Guàrdia Civil marxa després de 14 hores de registre a la seu d'Unipost

Els Mossos d'Esquadra han desallotjat alguns manifestants perquè la comitiva judicial pogués entrar a l'empresa

Actualitzada 19/09/2017 a les 21:12

La Guàrdia Civil ha marxat després de 14 hores de registre a la seu d'Unipost de Terrassa. Des de les 6 del matí hi buscava material relacionat amb el referèndum de l'1-O. Segons han explicat alguns treballadors, durant el registre s'haurien trobat un nombre encara indeterminat de notificacions per a les meses electorals. En tot cas, des del Ministeri de l'Interior no s'ha fet encara cap comunicació oficial sobre el que s'ha requisat a l'empresa, o sobre si s'ha requisat alguna cosa. Quant els agents de la benemèrita han arribat a la firma terrassenca no tenien l'ordre judicial preceptiva. Amb tot, l'empresa els ha deixat passar per començar el registre. La comitiva judicial ha arribat hores més tard però ha trobat l'entrada a l'empresa bloquejada per mig centenar de persones assegudes a terra. Els Mossos n'han desallotjat uns quants després de dues hores de negociació perquè la comitiva pogués entrar.



L'ordre d'escorcoll no ha arribat fins a tres quarts de cinc de la tarda, de mans del secretari judicial. Però no ha pogut ser entregada als responsables de l'empresa fins a dues hores més tard, perquè mig centenar de persones assegudes davant del local bloquejaven l'entrada.



Durant aquestes dues hores, els Mossos d'Esquadra han estat negociant amb els manifestants perquè deixessin passar la comitiva judicial. Intentaven evitar la fotografia d'agents del cos català desallotjant persones assegudes, atès que és aquest cos el que té les competències de seguretat ciutadana.



Finalment, però, la negociació no ha reeixit, i els Mossos d'Esquadra han optat per crear un pas per a la comitiva judicial desallotjant un grup menor de manifestants que es concentraven a l'extrem nord de l'empresa.



A dos quarts de vuit del vespre la comitiva judicial ha pogut entrar a Unipost i s'hi ha estat mitja hora. Quan ha marxat, també ho ha fet el dispositiu policial, així com una furgoneta blanca on presumptament s'ha carregat el material requisat.



Ha estat en aquest moment quan els manifestants han intentat barrar el pas a la comitiva a la sortida de la ciutat de Terrassa. L'han perseguit per alguns carrers i han aconseguit bloquejar-los algun pas, fins al punt que les furgonetes han hagut de retrocedir marxa enrere per poder marxar. Finalment, però, han pogut marxar.