L'empresa que gestiona el 012 prohibeix als treballadors respondre trucades sobre l'1-O

Atento demana als empleats que acatin les directrius del Tribunal Constitucional

Redacció

Actualitzada 19/09/2017 a les 15:26

L'empresa que gestiona el telèfon d'atenció ciutadana de la Generalitat de Catalunya 012, Atento, ha ordenat als seus treballadors a través d'una carta que acatin el Tribunal Consitucional (TC), i que no atenguin cap trucada que estigui relacionada amb el referèndum de l'1-O.



Els treballadors, segons publica El Món, han hagut de signar el document conforme han estat informats. Aquest cita la resolució del TC, que «prohibeix qualsevol acció que faciliti la celebració del referèndum».



El Món afirma que els treballadors que no compleixin aquestes instrucions, no poden ser acusats de desobediència perquè «no han rebut cap requeriment judicial». Tot i això, l'incompliment podria implicar una sanció o, fins i tot, l'acomiadament per part de l'empresa Atento.