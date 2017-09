Sitges expedienta el Policia Local que va treure el mòbil a un periodista que cobria un acte de l'1-O

L'Ajuntament diu que investigarà si s'ha vulnerat algun dret civil

Actualitzada 18/09/2017 a les 11:37

L'Ajuntament de Sitges ha obert un expedient informatiu a un agent de la Policia Local per depurar possibles responsabilitats disciplinàries i comprovar si s'ha vulnerat algun dret civil en l'actuació del policia durant un acte sobre el referèndum de l'1-O. Els fets van passar pels volts del migdia, quan un grup d'agents es va personar a la zona de la Torreta per identificar els organitzadors de l'acte. En aquell moment, un periodista de Nacio Digital gravava l'escena amb el seu telèfon mòbil i un dels agents li va treure de les mans a la força. Des del consistori asseguren que s'actuarà per aclarir l'actuació amb la "màxima transparència".