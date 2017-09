Apareix assassinat un assistent de producció de la sèrie Narcos

Van trobar el seu cos a Mèxic, on buscava localitzacions per al rodatge

Redacció

Actualitzada 17/09/2017 a les 17:33

El passat dilluns va aparèixer el cos sense vida de Carlos Muñoz Portal, un dels assistents de producció de la coneguda sèrie Narcos, de Netflix. La víctima va morir assassinada quan buscava localitzacions per al rodatge de la quarta temporada de la sèrie en un paratge natural a Temascalapa, un municipi de la comarca de Sant Bartolo Actopan.



Muñoz, de 37 anys, va ser trobat a l’interior del seu vehicle, que presentava múltiples impactes de bala. Les autoritats encarregades del cas tenen força problemes per investigar ja que no hi ha testimonis ni pistes clares que indiquin com es va arribar a produir la mort d’un assistent de producció que portava una dècada dedicada a la indústria cinematogràfica.



Algunes fonts apunten que la presència de Muñoz, que es passejava per la zona fent fotografies per tal de presentar els possibles escenaris per al rodatge, va incomodar als habitants del poble i voltants. Netflix, productora encarregada de l’exitosa sèrie, ha emès un comunicat en el que lamenta els fets i recorda la figura de Muñoz. El mateix comunicat reafirma la investigació de les autoritats i el desconeixement dels fets dins la pròpia empresa.