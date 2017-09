Un any de presó per un home que va assassinar a sis cadells de gos

«Una vegada més les condemnes es queden molt curtes, però van creant jurisprudència per facilitar les que han d'arribar en el futur»

Actualitzada 15/09/2017 a les 18:59

El Jutjat Penal de Zamora ha imposat la pena d'un any de presó a un home per matar a sis cadells de gos el passat mes d'octubre. Va ser l'associació Defensa Animal Zamora (DAZ) la que va denunciar els fets, després del corresponent procés judicial, el jutge ha conclòs en la citada sentència condemnatòria que inclou dos anys d'inhabilitació per a la tinença d'animals.



«Una vegada més les condemnes es queden molt curtes, però van creant jurisprudència per facilitar les que han d'arribar en el futur», han valorat des de DAZ. Durant el 2017 s'han dictat tres sentències condemnatòries després de les denúncies de l'associació.



«Quan vius en primera persona aquestes atrocitats, cap condemna et resulta suficientment dura, però som conscients que aquest camí que s'ha iniciat de les denúncies per maltractament animal i les sentències condemnatòries no té fre i anirà a més», han assegurat membres d'aquesta protectora d'animals.



Les denúncies per maltractament animal formen part del treball diari de DAZ «i aconseguir condemnes va transformant la nostra societat, convertint aquesta província en un referent per a moltes altres. Seguirem avançant en aquest àmbit que, malgrat la seva duresa, és imprescindible i fonamental pels animals», han finalitzat.