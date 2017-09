Maten els gossos de l'últim 'lancero' del Toro de la Vega

Al costat dels cossos hi havia un missatge fet amb pintura vermella on es podia llegir «Kchovo asesino»

Redacció

Actualitzada 15/09/2017 a les 18:42

Francisco Alcalá, conegut com a 'Cachobo', és l'últim 'lanceador' del Toro de la Vega. L'any 2015 va ser l'encarregat d'assassinar a Rompe-suelas, fet pel qual algunes persones s'han venjat matant els seus gossos.



Al voltant de les 17 hores del dijous passat, Francisco Alcalá va trobar a la seva finca de Valderas, Lleó, a tres dels seus gossos morts i a dos d'ells agonitzant. Al costat dels cossos hi havia un missatge fet amb pintura vermella on es podia llegir «Kchovo asesino». Al costat també hi havia el dibuix d'un toro.



Tot apunta que els gossos van ser enverinats, ja que al costat dels cadàvers s'han trobat algunes croquetes de xoriç que no pertanyien a Alcalá. El Seprona s'ha fet carreg de la investigació.