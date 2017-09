Consideren un matrimoni de conveniència, ja que no es posen d'acord ni en el color dels llençols

La sentència s'ha dictat després de l'interrogatori efectuar per la Policia per tal de descartar que el matrimoni era un frau per obtenir la residència

Redacció

Actualitzada 15/09/2017 a les 17:39

La Sala del Contenciós del Tribunal Superior de Justícia de Múrcia ha desestimat el recurs presentat per un immigrant al qual no se li va concedir el permís de residència, ja que es va considerar que el seu matrimoni era un enllaç de conveniència. Quan el matrimoni va ser interrogat, la parella no es va posar d'acord sobre el lloc del llit que ocupava cadascú, ni tan sols es van posar d'acord en el color dels llençols.



La sentència indica que durant l'interrogatori efectuat per la Policia per tal de descartar que el matrimoni era un frau per obtenir la residència, al matrimoni se li va preguntar per la posició que ocupaven al llit, i la resposta va ser contradictòria. El demandant va assegurar que dormia al costat dret, i que els llençols eren de colors, en canvi la dona va declarar que els llençols eren de color verd amb cercles blancs i un edredó de color beix.



També van discrepar de la manera en la qual ell va arribar a Espanya, i sobre les relacions mantingudes abans de la boda, no posant-se d'acord ni en l'hora a la qual es desperten cada matí.



Pel que fa al lloc en què anaven de compres, el demandant va assegurar que no tenien un lloc fix, que anaven a diferents supermercats, fins i tot que a vegades ho feia en un altre municipi murcià, el d'Alcantarilla, situat a diverses desenes de quilòmetres del seu lloc de residència, mentre que ella va afirmar que anaven a un establiment pertanyent a una cadena de supermercats.



La sentència del TSJ conclou amb la desestimació del recurs, amb el que es confirma la resolució judicial que va recolzar la decisió adoptada per la Delegació del Govern a Múrcia de denegar-li la targeta de residència temporal de familiar d'un ciutadà de la Unió Europea.