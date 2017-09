Un ciclista quadruplica la taxa d'alcohol i, un cop sancionat, torna al bar

Els agents el van detenir quan van veure ciclista circulant d'una manera «absolutament erràtica i irregular»

Agències

Actualitzada 14/09/2017 a les 20:07

La Guàrdia Civil de Lugo investiga un ciclista que va quadruplicar la taxa d'alcoholèmia a la carretera LU-120. Un cop finalitzada l'actuació policial, el conductor, sancionat, va abandonar el lloc caminant, amb la bicicleta a la mà per, «segons les seves pròpies paraules, anar a prendre una copa a un local proper», segons explica la Benemèrita en un comunicat de premsa.



Els fets van ocórrer a les 17.10 hores d'aquest dimarts, durant el desenvolupament d'un punt de verificació d'alcohol i drogues, quan una persona es va aproximar amb bicicleta d'una manera «absolutament erràtica i irregular». Davant aquesta forma de circular, els agents el van detenir i van comprovar que es trobava sota els efectes de l'alcohol, amb un resultat de 0,99 mil·ligrams per litre d'aire expirat.



Aquest tipus de conductes, segons apunta la Guàrdia Civil, estan tipificades com a infracció molt greu i pot comportar una sanció de 1.000 euros.