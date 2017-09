Suspès un regidor del PSOE per enviar missatges masclistes per error a un grup de whatsapp

Als missatges, González presumeix d'«enxufar» a dones a l'Ajuntament com a personal de confiança per, després, mantenir relacions sexuals amb elles

Les justificacions del regidor

El regidor de Cementerios y Mercados de l'Ajuntament de La Laguna, Tenerife, Zebenzuí González, ha publicat per error alguns comentaris masclistes en un grup de whatsapp privat amb membres del PSOE. Segons informa el mitjà Canarias Ahora, els missatges van ser enviats a un xat amb militants del partit de la zona nord-est de l'illa, durant el mes d'agost.Als missatges, González presumeix d'«enxufar» a dones a l'Ajuntament com a personal de confiança per, després, mantenir relacions sexuals amb elles. «Yo a follar jejeje con empleadas que pongo yo y enchufo yo en el Ayuntamiento y después hacer campaña por frikis». Quan González va ser conscient de l'error que havia comès, enviant els missatges al grup que no corresponia va contestar un «perdón, me equivoqué de grupo», acomiadant-se així de la conversa.La secretaría del PSOE ha suspès a Zebenzuí González de la militància del partit.González s'ha justificat assegurant que els missatges són «una broma de mal gust», i que les frases «estan tretes de context i no s'ajusten al sentit literal que transmeten», assenyala en un comunicat. «Qui em coneix sap que aquest tipus de comportament o acció, xoca frontalment amb la meva manera de ser», aclareix.Segons González la conversa era amb un amic amb el qual té «bastant confiança» i en clau d'humor. Demana disculpes als ciutadans que s'hagin pogut sentir ofesos. Però incideix que «el sentit distès i vulgar de la conversa, allunyat completament de la realitat que, en aparença, transmet» prové d'una conversa privada.