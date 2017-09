La Guàrdia Civil marxa de la impremta de Sant Feliu de Llobregat després de prop de tres hores

L'operatiu policial atrau un centenar de joves de l'esquerra independentista

Actualitzada 15/09/2017 a les 18:35

De l'Hospitalet surten amb les mans buides

La gent canta "votarem, votarem" davant la Guardia Civil. No ens faran callar. pic.twitter.com/C0OEBVlPb6 — Crida Democràcia (@CridaDemocracia) 15 de setembre de 2017

La Guàrdia Civil ha marxat de la impremta Artyplan de Sant Feliu de Llobregat poc abans de les cinc de la tarda, gairebé tres hores després d'entrar-hi a la recerca de material relacionat amb el referèndum de l'1-O. Tot i que ni l'empresa ni la mateixa Guàrdia Civil n'ha informat oficialment, algunes fonts de la companyia asseguren que els agents han marxat sense que hagin trobat res que relacioni l'empresa amb l'organització referèndum. L'ampli desplegament policial que des de dijous a la tarda hi ha desplegat al polígon del Pla de Sant Feliu ha atret un centenar de joves de l'esquerra independentista, que ha seguit l'operatiu dirigint càntics als agents, com «On són les paperetes?» o el «Passi-ho bé».Els manifestants s'han repartit entre l'entrada principal i la porta posterior de les naus d'Artyplan, sota el control d'una desena d'agents dels Mossos d'Esquadra. Banderes estelades i pancartes a favor del dret a decidir han estat la indumentària més repetida entre les persones concentrades davant les instal·lacions de la impremta, les quals constantment han proclamat crits contra l'escorcoll dut a terme per la Guàrdia Civil.Entre les persones concentrades hi havia representants de l'ANC i de l'esquerra independentista. Poc abans de les cinc de la tarda ha arribat el diputat d'ERC al congrés Joan Tardà, que ha assegurat que els escorcolls són una manera de «voler generar por» i els ha qualificat de «pallassades». En una atenció a la premsa, Tardà ha demanat «serenitat» als assistents, afirmant que una actitud calmada «serveix per reflectir com un mirall el ridícul de l'estat espanyol».«El més important és no caure en la provocació», ha subratllat el diputat republicà, que ha assegurat que «allà [a Madrid] alguns es deleixen per a què aquí hi hagi un escenari de mínim conflicte, que ells ja s'encarregarien de multiplicar-ho per dos milions».Un cop la desena de vehicles de la Guàrdia Civil ha marxat de la impremta de Sant Feliu, la concentració popular s'ha dissolt en pocs minuts i s'ha estès el rumor que els agents s'haurien traslladat a una impremta propera al terme municipal veí de Molins de Rei. Bona part dels manifestants s'ha desplaçat fins aquest altre punt però s'ha descartat que s'estigués produint qualsevol registre i la concentració s'ha dissolt.Pel que fa al registre de la impremta de l'Hospitalet de Llobregat, Marc Martí, els agents de la Guàrdia Civil l'han abandonat pocs minuts abans de les quatre de la tarda sense que hagin trobat cap tipus de material relacionat amb el referèndum de l'1-O. Tot i que els efectius de la Guàrdia Civil han estat tot el matí a les immediacions de la impremta, l'escorcoll ha durat tot just una hora, després que la desena d'agents desplegats rebessin l'ordre judicial que els permetia accedir a la nau. Un cop ha transcendit del registre en aquesta empresa, un grup de persones defensores del referèndum s'ha concentrat a les portes de l'empresa per seguir l'escorcoll. A la sortida dels agents els han acomiadat al crit de «Votarem!».El director de Marc Martí, Carles Garcia, ha explicat que els agents de la Guàrdia Civil han marxat de l'empresa «igual que han vingut», ja que n s'han endut cap tipus de material. De fet, Garcia creu que la Guàrdia Civil va «amb el pas canviat» si el que buscaven eren paperetes o algun tipus de material d'impremta convencional: «Aquí fem grans formats. És un altre tipus d'activitat», ha assegurat en declaracions als mitjans de comunicació.Tot i la sorpresa per l'escorcoll, el director de l'empresa ha volgut treure ferro a la situació i reconeix que tot i que s'han perdut algunes hores de feina, «avui ja és divendres i fa una mica de gràcia tenir una activitat diferent», ha ironitzat. Garcia detalla que els agents han «tafanejat» tot el que han volgut: «Han entrat a totes les instal·lacions, però ha estat molt superficial. No sé fins a quin punt volen arribar».Un cop acabat l'escorcoll, que ha durat al voltant d'una hora, algun treballador ha tret el cap per la finestra per acomiadar la Guàrdia Civil i un petit grup d'independentistes concentrats davant l'empresa ha acomiadat els vehicles al crit de «Votarem!». Entre les persones concentrades hi havia la diputada de l'Hospitalet, Anna Simó.