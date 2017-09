Fins el moment els agents no han entrat a cap empresa

La Guàrdia Civil ha tornat a patrullar aquest divendres al matí al polígon del Pla de Sant Feliu de Llobregat on hi ha diverses impremtes. Almenys un vehicle policial s'ha dedicat a circular per diferents carrers del recinte industrial i com a mínim ha inspeccionat la càrrega de dues furgonetes: una just al davant de les naus que acullen les impremtes als volts de les nou del matí i una segona a quarts d'onze en una de les rotondes d'accés al polígon. La presència de la Guàrdia Civil a la zona va començar ahir dijous a la tarda quan diversos vehicles i agents de paisà es van instal·lar a les entrades del recinte on hi ha les impremtes. Fins el moment els agents no han entrat a cap de les tres impremtes.

Cal recordar que el mateix cos va protagonitzar una acció similar la setmana passada en una impremta de Constantí. En aquella ocasió, però, el cos de seguretat estatal sí va entrar a l'establiment i el va escorcollar durant set hores. Era la impremta Indufrag Offset i hi buscaven documentació relacionada amb el referèndum de l'1-O.