La Guàrdia Civil entra a dues impremtes de Sant Feliu i l'Hospitalet de Llobregat

Els agents buscarien material relacionat amb l'1-O, com ja van fer en una empresa de Constantí

Redacció

Actualitzada 15/09/2017 a les 14:56

Després que la Guàrdia Civil hagi estat vigilant dues impremtes de Sant Feliu i l'Hospitalet de Llobregat des de dijous a la tarda, finalment aquest divendres al migdia, al voltant de les 14 hores, hi ha entrat per tal de dur a terme un registre per trobar-hi, a l'interior, indicis que les relacionin amb el referèndum de l'1-O. Els agents estaven esperant una ordre judicial per dur a terme l'escorcoll.



A Sant Feliu de Llobregat els agents han entrat a la impremta Artyplan, al polígon del Pla, mentre que a l'Hospitalet han entrat a l'empresa de retolació Marc Martí, al polígon Pedrosa. Des de dijous al vespre, diverses dotacions de la Guàrdia Civil han estat patrullant pel polígon del Pla Sant Feliu, on hi ha Artyplan i dues impremtes més. També han inspeccionat la càrrega de dues furgonetes, una just davant de les naus que acullen les impremtes i una segona en una de les rotondes d'accés al polígon.



Cal recordar que el mateix cos va protagonitzar una acció similar la setmana passada en una impremta de Constantí. En aquella ocasió, però, el cos de seguretat estatal sí que va entrar a l'establiment i el va escorcollar durant set hores. Era la impremta Indufrag Offset i hi buscaven documentació relacionada amb el referèndum de l'1-O.