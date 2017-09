La Guàrdia Civil abandona la impremta de l'Hospitalet amb les mans buides

Un petit grup de persones acomiada els agents al crit de «Votarem!», després d'una hora d'escorcoll

La Guàrdia Civil ha abandonat pocs minuts abans de les quatre de la tarda les instal·lacions de la impremta Marc Martí de l'Hospitalet de Llobregat, sense que hagin trobat cap tipus de material relacionat amb el referèndum de l'1-O. Tot i que els efectius de la Guàrdia Civil han estat tot el matí a les immediacions de la impremta, l'escorcoll ha durat tot just una hora, després que la desena d'agents desplegats rebessin l'ordre judicial que els permetia accedir a la nau. Un cop ha transcendit del registre en aquesta empresa, un grup de persones defensores del referèndum s'ha concentrat a les portes de l'empresa per seguir l'escorcoll. A la sortida dels agents els han acomiadat al crit de «Votarem!».El director de Marc Martí, Carles Garcia, ha explicat que els agents de la Guàrdia Civil han marxat de l'empresa «igual que han vingut», ja que n s'han endut cap tipus de material. De fet, Garcia creu que la Guàrdia Civil va «amb el pas canviat» si el que buscaven eren paperetes o algun tipus de material d'impremta convencional: «Aquí fem grans formats. És un altre tipus d'activitat», ha assegurat en declaracions als mitjans de comunicació.Tot i la sorpresa per l'escorcoll, el director de l'empresa ha volgut treure ferro a la situació i reconeix que tot i que s'han perdut algunes hores de feina, «avui ja és divendres i fa una mica de gràcia tenir una activitat diferent», ha ironitzat. Garcia detalla que els agents han «tafanejat» tot el que han volgut: «Han entrat a totes les instal·lacions, però ha estat molt superficial. No sé fins a quin punt volen arribar».Un cop acabat l'escorcoll, que ha durat al voltant d'una hora, algun treballador ha tret el cap per la finestra per acomiadar la Guàrdia Civil i un petit grup d'independentistes concentrats davant l'empresa ha acomiadat els vehicles al crit de «Votarem!». Entre les persones concentrades hi havia la diputada de l'Hospitalet, Anna Simó.Simultàniament, més agents han entrat a la impremta Artyplan de Sant Feliu de Llobregat, al polígon del Pla. Des de dijous al vespre, diverses dotacions de la Guàrdia Civil han estat patrullant pel polígon del Plade Sant Feliu, on a més d'Artyplan hi ha dues impremtes més. També han inspeccionat la càrrega de dues furgonetes, una just davant de les naus que acullen les impremtes i una segona en una de les rotondes d'accés al polígon. Mentre durava l'escorcoll, davant d'Artyplan un grup de persones s'ha concentrat com a acte de protesta, i ha cantat «On estan les paperetes?» i l'Estaca, de Lluís Llach: