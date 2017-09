L'humor de Luis Piedrahita aterra a Tarragona per Santa Tecla

L'humorista presenta l'espectacle 'Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas'

Actualitzada 15/09/2017 a les 19:37

L'humorista Luis Piedrahita presenta a Tarragona, coincidint amb la revetlla de Santa Tecla, el seu monòleg 'Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas'. L'humor serà el fil central de l'actuació, que tindrà lloc al Palau Firal i de Congressos de Tarragona el proper divendres 22 de setembre, a les 21 hores.'Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas' és un espectacle de gairebé una hora i mitja de durada, on Luis Piedrahita ensenya com és la vida en un hotel. Un espai on s’hi està poc temps i del que «t’has d’emportar tot el que puguis». El seu humor quotidià i identificable ensenya com desactivar l’enveja, l’egoisme, la desconfiança, etc. Piedrahita construeix un món on totes les misèries continuen existint, però lluny de generar patiment desencadenen les rialles més alliberadores.Les entrades estan a la venda a través de la plataforma www.yalastengo.com per 22 euros. Luis Piedrahita (La Corunya, 1977) és humorista, escriptor, director de cinema i il·lusionista.