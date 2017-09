Diversos ferits en una explosió al metro de Londres

La Policia investiga l'incident com un acte de «terrorisme», segons la BBC

Actualitzada 15/09/2017 a les 11:23

Diversos passatgers han resultat ferits amb cremades al rostre per una explosió ocorreguda avui en un tren del Metro de Londres a l’estació de Parsons Green, al sud-oest de la capital britànica, segons han indicat avui mitjans britànics.L’estació ha estat tancada i la línia District Line, a la qual correspon Parsons Green, ha estat suspesa.Pel que sembla, un contenidor blanc ha explotat en un dels vagons, segons unes imatges divulgades per les televisions. Sembla ser que es tracta d'una bomba casolana. Segons ha informat la BBC, la Policia investiga l'explosió com un acte de «terrorisme»-«Estem al corrent d’un incident a Parsons Green. Els agents són al lloc. L’estació està tancada», va assenyalar la Policia del Transport de Londres.Per la seva part, Transport for London (TfL), que opera el Metro de la capital britànica, ha assenyalat que investiga l’incident a l’estació i ha demanau als passatgers que normalment utilitzen la línia District Line que busquin altres alternatives de transport.Els serveis d’emergència britànics han acudit a l’estació, ubicada en una de les principals línies del Metro de Londres, després que es produís l’incident a les 07.21 GMT.De moment es desconeix si es tracta d’un atemptat terrorista, però nombrosos passatgers han assenyalat que han escoltat crits i forcejaments entre la gent que provava d’utilitzar les escales per sortir de l’estació.«Crec que tots han resultat ferits per l’artefacte», ha dit als mitjans Richar Aylmer-Hall, un home de 53 anys que viatjava en un tren quan s'ha produït l’incident.