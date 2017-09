Declara per segona vegada davant del jutge el terrorista supervivent d'Alcanar

El jutge que investiga els atacs, Fernando Andreu, vol aclarir alguns aspectes de la investigació

Mohammad Houli Chemlal, l'únic supervivent en l'explosió del xalet d'Alcanar que usava la cèl·lula terrorista dels atemptats a Catalunya, ha declarat aquest divendres per segona vegada davant del jutge de l'Audiència Nacional que investiga els atacs, Fernando Andreu. D'aquesta manera, Houli ha estat traslladat des de la presó a la seu de l'Audiència Nacional per declarar una vegada més i aclarir alguns aspectes de la investigació, el secret de sumari de la qual ha prorrogat aquest mateix divendres el jutge Andreu durant un mes més.



Houli va ser qui el passat 22 d'agost va confessar davant del jutge els plans per atemptar de la cèl·lula, que va dur a terme els atacs a la Rambla de Barcelona i a Cambrils, i que van causar 16 morts i més d'un centenar de ferits. Així, va explicar que la cèl·lula estava esperant que s'assequessin els explosius que estaven fabricant a la casa d'Alcanar amb els 500 litres d'acetona que havien comprat al principi de mes, per cometre un atac de gran envergadura a monuments i esglésies de Barcelona, entre elles la Sagrada Família.



Houli, que va ingressar a la presó preventiva després de prestar declaració davant del jutge, va explicar que els altres membres de la cèl·lula l'havien informat que encara no estaven a punt per als atacs, perquè havien d'assecar els explosius. El seu propòsit era, posteriorment, traslladar els explosius en furgonetes per fer-los detonar a diverses esglésies de Barcelona, entre les quals van esmentar la Sagrada Família per ser el monument més conegut de la capital catalana.



Segons descriuen els experts, l'explosiu que fabricaven a Alcanar, triperòxid de triacetona (TATP), es pot deixar assecar durant unes hores per convertir-lo en pols i fer-lo més potent, però també més inestable. Una vegada sec, s'ha d'utilitzar les setmanes següents, ja que va perdent força. El TATP, conegut com 'la mare de Satan' i molt usat per l'Estat Islàmic, es pot fabricar amb materials relativament accessibles, com àcid sulfúric, peròxid d'hidrogen (aigua oxigenada) i acetona. De fet, els terroristes van comprar entre els dies 1 i 2 d'agost 500 litres d'acetona, amb la qual cosa podrien haver fabricat entre 100 i 150 quilos de TATP, i en aquest cas va explotar quan el manipulaven a causa de la calor.