Troben morts 12 simis que havien patit un atac de cor simultani

Alguns veterinaris han assenyalat que els primats podrien haver mort d'un atac de cor, desencadenat pel rugit d'un tigre que rondava per la zona

Redacció

Actualitzada 13/09/2017 a les 18:45

La mort de 12 simis a una selva de l'Índia ha disparat les alarmes del país asiàtic. Les autoritats han obert una investigació per aclarir la mort dels primats, ja que se sospita que podrien haver estat intoxicats.



Un grup de treballadors forestals de la zona de Mohammdi de Lakhimpur Kheri van trobar els cadàvers i van alertar a les autoritats. Segons informa el mitjà The Times of India, alguns veterinaris han assenyalat que els primats podrien haver mort d'un atac de cor, desencadenat pel rugit d'un tigre que rondava per la zona. Uns dies abans de la troballa, un tigre havia atacat mortalment un home. La causa de la mort s'ha confirmat en trobar coàguls al cor dels primats en l'autòpsia realitzada.



Un altre col·lectiu de veterinaris discrepa amb aquesta conclusió. Asseguren que un estudi post-mortem revela que els coàguls van ser conseqüència d'una infecció. Segons assenyala el veterinari Brijendre Singh al The Times of India, aquest tipus de primat és més sensible, però que això no significa que pugui morir després d'escoltar el rugit d'un tigre.