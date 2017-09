La Policia busca voluntaris per desplaçar-se a Catalunya davant l'1-O

Els nous efectius arribarien a sòl català aquest diumenge, 17 de setembre, i s'hi quedarien per vint dies «o fins a nova ordre»

EFE

Actualitzada 14/09/2017 a les 13:51

La Direcció General de la Policia està demanant agents voluntaris entre les diferents Brigades provincials de Policia Judicial i Informació d'Espanya per desplaçar-se a Catalunya davant el referèndum independentista de l'1 d'octubre.



Fonts policials pròximes a l'operatiu han indicat a Efe que la sol·licitud de funcionaris s'ha remès en les últimes hores a diferents direccions d'Espanya a través de les seves brigades provincials de Policia Judicial i d'Informació per mobilitzar un bon nombre d'efectius a Catalunya en els pròxims dies.



De fet, les fonts consultades asseguren que algunes d'aquestes instruccions arribades a Andalusia, Madrid o País Basc, requereixen que un nombre determinat de policies viatgi a Catalunya diumenge que ve, dia 17, en comissió de servei per un termini de vint dies o fins a nova ordre.



Desenes de policies ja han respost al requeriment, encara que les fonts assenyalen que si el nombre de voluntaris no és suficient seran mobilitzats de forma forçosa, la qual cosa ja ha suscitat crítiques entre els agents per la falta de previsió d'un dispositiu d'aquestes característiques.



Mentrestant, en l'última setmana s'ha incrementat també la presència a Catalunya de policies antiavalots i de guàrdies civils, amb uns 240 agents d'aquest últim Cos que es mantindran fins a mitjan octubre malgrat que, inicialment, estava previst que deixessin Catalunya i assumissin nous destins el passat 11 de setembre.



Un nombre similar de policies -250- de les Unitats d'Intervenció Policial (UIP) ha estat mobilitzat també a Catalunya procedents de cinc grups d'antiavalots (cadascun integrat per 50 efectius).



Aquest reforç s'incrementarà a partir de la setmana que ve, avancen fonts policials amb la mobilització de, almenys, altres quatre grups desplaçats de UIP des de Madrid, Valladolid, Astúries i Granada.



Amb tot i a falta de xifres oficials, l'operatiu se sumaria al centenar d'antiavalots fixos desplegats en sòl català a la frontera de la Jonquera, en el CIE de la zona franca i a Calella, un municipi costaner pròxim a la ciutat comtal, encara que en aquest cas el reforç de UIP s'ha traslladat també a Reus.



Les fonts recorden que la missió a Catalunya d'aquests efectius antiavalots de reforç és incrementar la seguretat d'edificis de l'Estat com la delegació del Govern situada a Barcelona, les subdelegacions a Tarragona, Lleida i Girona, les oficines de l'Agència Tributària o la sucursal del Banc d'Espanya.