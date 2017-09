L'Audiència Nacional confirma presó per a un dels presumptes terroristes de Catalunya

La Sala considera que tenia coneixement del grau de radicalització del seu germà Moussa

La Secció Segona de la Sala Penal de l'Audiència Nacional ha rebutjat el recurs d'apel·lació de la defensa d'un dels presumptes terroristes de Barcelona i Cambrils del passat 17 d'agost, Driss Oukabir, i li ha mantingut la presó provisional acordada pel jutge instructor Fernando Andreu.



En la seva interlocutòria, els magistrats consideren que la resolució d'Andreu permetia extreure dades importants de la participació d'Oukabir en els fets, en concret en el lloguer de la furgoneta utilitzada a Les Rambles, així com arribar a la conclusió de «manera racional i ponderada» sobre el coneixement que tenia de la radicalització del seu germà Moussa, un dels ocupants del cotxe de Cambrils. D'altra banda, la Sala rebutja l'argument sobre el desconeixement de les dades objectives per trobar-se el cas sota secret de sumari i assegura que totes les resolucions li han estat notificades.



«En el cas ha tingut accés, entre d'altres, a la pròpia declaració del recurrent, de la què l'instructor extreu dues importants conseqüències: una de caràcter positiu, la participació en els fets de Driss Oukabir mitjançant actes com el lloguer de la furgoneta en l'atemptat de La Rambla, i una altra negativa, per rebutjar les parcials i subjectives al·legacions de caràcter exculpatori», afirma la Sala.