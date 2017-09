Els Mossos comencen a ordenar a les policies locals requisar les urnes de l'1-O

La instrucció exigeix a les policies locals que elaborin atestats sobre qualsevol preparatiu del referèndum a les respectives localitats

EFE

14/09/2017 a les 20:42

Els Mossos d'Esquadra han començat a notificar a les policies locals de Catalunya les ordres de la Fiscalia d'investigar les actuacions encaminades a organitzar el referèndum d'independència i a intervenir les urnes i qualsevol altre material destinat a l'1-O.



Segons han informat fonts policials, els comandaments territorials dels Mossos d'Esquadra han iniciat aquest dijous el procés per fer arribar a les policies locals la instrucció que dimecres els van notificar les fiscalies provincials de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. La instrucció dictada pels fiscals provincials exigeix a les policies locals que elaborin atestats sobre qualsevol preparatiu del referèndum en les seves respectives localitats i adoptin les mesures necessàries per intervenir els efectes destinats a preparar o celebrar l'1-O.



Davant l'existència de qualsevol fet relacionat amb els preparatius del referèndum, el ministeri públic va demanar a les policies locals que elaboressin l'informe o atestat oportú, que inclogués totes les dades necessàries sobre la seva execució i autoria, i el remetessin després de forma urgent al fiscal en cap de cada província, amb còpia a la policia judicial dels Mossos.



També dimarts passat, el Major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, va emetre una instrucció interna en la qual traslladava als agents les ordres de la Fiscalia de Catalunya per requisar urnes i tot el material de l'1-O i acordava centralitzar a la Comissaria General les possibles diligències sobre l'assumpte.



En la circular interna, Trapero traslladava als agents del cos les ordres que els va fer arribar la Fiscalia de Catalunya a la reunió de dimarts passat, a la que val assistir el propi Major dels Mossos al costat dels responsables de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a Catalunya, Ángel Gozalo i Sebastián Trapote, respectivament.