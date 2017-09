Detinguda per falses amenaces de bomba contra l'hotel on treballava

Van obligar a desallotjar els 196 clients de l'hotel com a mesura preventiva, així com a tallar el trànsit al carrer

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 8 de setembre una dona de 28 anys per ser la presumpta autora de dues falses amenaces de bomba contra l'hotel en el qual treballava a Cornellà de Llobregat.



La policia catalana ha detallat en un comunicat que la detinguda, de nacionalitat espanyola i veïna de Sant Andreu de la Barca, va fer les trucades des de la mateixa centraleta de l'hotel i se li atribueix un delicte de desordres públics.



Les falses amenaces es van produir la matinada del 20 d'agost, amb prou feines tres dies després dels atemptats terroristes a Barcelona i Cambrils, i van obligar a desallotjar els 196 clients de l'hotel com a mesura preventiva, així com a tallar el trànsit al carrer on està ubicat l'hotel.



El cost per als responsables de l'establiment de tot el protocol que es va seguir per atendre els hostes durant les 4 hores i mitja en les quals es va desallotjar l'hotel puja a 8.000 euros, ja que es va abonar als clients el cost de 80 habitacions.