Correus ordena als seus treballadors que no facin cap enviament relacionat amb el referèndum

La notificació es va fer arribar, ahir dimecres per correu electrònic, a totes les oficines i sucursals de l'empresa pública a Catalunya

Redacció

Actualitzada 14/09/2017 a les 11:37

La direcció de Correus ha ordenat als seus empleats que no realitzin cap enviament relacionat amb la organització del referèndum de l’1 d’octubre. En el comunicat, enviat ahir dimecres, també se’ls demanat que avisin als seus superiors de qualsevol intent de distribuir propaganda de la consulta paperetes o citacions per formar part de les meses electorals als seus superiors. Segons el mitjà 20minutos, els treballadors que es trobin amb algun enviament relacionat amb l’1-O hauran d’esperar a rebre instruccions dels seus superiors.



Aquestes instruccions van ser comunicades a tots els directors de les oficines i sucursals de Correus a Catalunya la tarda d’ahir dimecres per correu electrònic, segons el mateix mitjà. En la notificació es demanava que la informació es traslladés a tot el personal de l’empresa, fins i tot al de les oficines més petites amb capacitat de fer enviaments.



La Generalitat de Catalunya ja estaria buscant alternatives.