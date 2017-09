Una avioneta fa un aterratge d'emergència en un camp de Sant Quirze del Vallès

Els ocupants, un monitor i un alumne, han detectat una avaria després d'enlairar-se i han sortit il·lesos

Actualitzada 13/09/2017 a les 19:39

Una avioneta procedent de l'Aeroport de Sabadell ha hagut de practicar un aterratge d'emergència aquest dimecres al migdia després de patir una avaria pocs instants després d'enlairar-se. Els dos ocupants, un instructor de vol i un alumne, han sortit il·lesos de l'aeronau un cop han aconseguit aturar-la. L'Ajuntament d'aquesta localitat ha activat el Pla Bàsic d'Emergències fins que es retiri l'aparell. La previsió és que aquesta situació s'allargui tres dies, donat que cal desmuntar les ales per al seu transport.



L'aeronau, pilotada per un alumne en pràctiques i un instructor, ha fet un aterratge per avaria al camp de Can Poncic, entre l'avinguda Can Pallars i el carrer de la Font de la Riba, passant per sota la línia d'alta tensió. Segons informa l'Ajuntament, l'incident ha tingut lloc poc després de l'enlairament, no ha produït cap dany personal ni material i els diferents cossos policials i dels Bombers s'han personat al lloc dels fets.



L'alcaldessa, Elisabeth Oliveras, ha ordenat l'activació del Pla Bàsic d'Emergències fins que es retiri l'avioneta accidentada, una operació que es preveu que es pugui allargar fins a tres dies donat que cal desmuntar les ales per al seu transport.



Oliveras ha fet arribar un escrit al director de l'aeroport en què manifesta la seva sorpresa per no haver rebut cap comunicació del risc imminent del que s'estava produint fins després de l'aterratge, ja que és indispensable «una efectiva coordinació entre els diferents organismes implicats per assegurar una resposta que permeti minimitzar les conseqüències que poden derivar-se d'un accident aeri», ha assenyalat.



L'alcaldessa demana també que es revisin els protocols per evitar incidents d'aquest tipus, alhora que reitera que l'activitat d'un aeroport d'aquestes dimensions no és compatible amb la vida d’un poble i de zones habitades, fet que es tornarà a traslladar a AENA.