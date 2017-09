S'inicia l'inventari i catalogació dels objectes recollits als espais memorials de la Rambla

Uns 5.000 objectes i 27 capses de documents gràfics seran tractats i documentats per posar-los a disposició dels ciutadans coincidint amb el primer aniversari dels atemptats

Actualitzada 13/09/2017 a les 12:39

Tècnics del Museu d'Història de Barcelona (MUHMA) i l'Arxiu Municipal de Barcelona (AMB) han iniciat la tasca de tractament i documentació dels objectes i documents que la ciutadania va dipositar en diferents punts de la Rambla en homenatge a les víctimes de l'atemptat del 17 d'agost. Es calcula que en total s'han recollit 155 caixes amb uns 5.000 objectes i 27 capses de documents gràfics que, un cop tractats i triats, serviran per «construir una memòria dels fets tràgics del mes d'agost». Segons el primer mostreig dels objectes recollits, els peluixos , amb un 75% del total, són els més abundants, seguit per joguines i objectes personals, entre d'altres. Pel que fa a les inscripcions, les més habituals són 'no tinc por' i 'tinc por al fanatisme'. L'objectiu de l'Ajuntament de Barcelona és posar el material seleccionat a disposició de la ciutadania a través de plataformes digitals coincidint amb el primer aniversari dels fets.