Els alcaldes prorreferèndum convoquen una protesta a Barcelona el dissabte

L'AMI i l'ACM diuen que tots els alcaldes citats aniran a declarar, ja sigui de forma voluntària o forçada

EFE

Actualitzada 13/09/2017 a les 20:06

Les associacions que agrupen als alcaldes dels municipis que recolzen el referèndum de l'1-O, l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l'Associació Catalana de Municipis (ACM), han convocat un acte de protesta el dissabte a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, després que la Fiscalia hagi citat als regidors com a investigats sota l'advertiment de detenció.



Tant l'AMI com l'ACM han qualificat la situació com a «molt greu». La presidenta de l'AMI, Neus Lloveras, ha considerat «un fet sense precedents en un país europeu» que el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, hagi ordenat als fiscals de Catalunya que citin com a investigats als alcaldes que han signat un decret per cedir locals per celebrar l'1-O i, en cas de no comparèixer, reclamin als Mossos que els detinguin. Lloveras ha assegurat que ambdues entitats municipalistes han pactat continuar endavant amb el referèndum, suspès pel Tribunal Constitucional, així com que els alcaldes afectats «aniran a declarar, perquè no tenen res a amagar».



No obstant això, en ser preguntada per la negativa de molts alcaldes de la CUP a acudir voluntàriament a la citació, Lloveras ha dit: «Uns alcaldes ho faran voluntàriament i uns altres no, però tots anirem a declarar». Lloveras ha assegurat que els decrets signats per aquests alcaldes per adherir-se al referèndum són una mera expressió d'una voluntat política, per la qual cosa estan «emparats per la llibertat d'expressió», ha remarcat. «No tenim res a amagar. Quan haguem d'anar a declarar, ho farem i continuarem treballant perquè els catalans puguin expressar-se lliurement a les urnes», ha subratllat Lloveras.



No obstant això, la CUP ja ha anunciat que la seva trentena d'alcaldes no aniran a declarar voluntàriament als jutjats per signar el decret de cessió de col·legis electorals per al referèndum de l'1-O.



Per la seva banda, el president de l'ACM, Miquel Buch, ha convocat els 712 alcaldes afectats per l'ordre de la fiscalia aquest dissabte a les 12 hores a la plaça Sant Jaume de Barcelona, on hi ha el Palau de la Generalitat, per «mostrar el rebuig a una justícia espanyola que persegueix mitjans, paperetes, urnes i ara els alcaldes». Buch ha assegurat que «si una persona té un problema amb la justícia, té un problema, però quan són més de 700 els alcaldes perseguits, la que té un problema és la justícia espanyola».



Pel que fa a l'ordre de les fiscalies provincials de Catalunya a les policies locals perquè investiguin qualsevol actuació encaminada a «organitzar el referèndum» de l'1 d'octubre, Buch ha remarcat que la policia local «no és una policia judicial», sinó que depèn dels alcaldes. «No farem que es persegueixin les eines democràtiques del nostre poble», ha dit Buch.



Finalment, Lloveras també ha animat a participar a la concentració «a aquells alcaldes que creuen en la democràcia», hagin o no signat un decret relacionat amb l'1 d'octubre.



L'ordre de la fiscalia afecta a 712 ajuntaments catalans que, segons el ministeri públic, han signat un decret per posar a la disposició del Govern locals per celebrar el referèndum. El llistat penjat en aquesta pàgina web inclou municipis de les quatre demarcacions.