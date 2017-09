Detenen a Manresa una dona per estafar 15.700 euros a una àvia que cuidava

La detinguda va utilitzar diverses targetes de la víctima per treure diners en efectiu i també va comprar i donar d’alta dos mòbils fent-se passar per ella

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 8 de setembre a Manresa una dona per estafar més de 15.700 euros a una àvia que cuidava. La detinguda, de 46 anys, nacionalitat espanyola i veïna de la capital del Bages, va utilitzar diverses targetes de la víctima per treure diners en efectiu i va comprar i donar d’alta dos mòbils fent-se passar per ella. Se l'acusa d’un delicte d’estafa i falsificació documental. Tot va començar al febrer d'aquest any quan un ciutadà, en representació d’una dona de 88 anys, va denunciar una sèrie de reintegraments en els comptes de la víctima que ni ella havia fet ni havia autoritzat.



Aquests moviments s’havien fet amb diferents targetes de crèdit de la víctima i estaven distribuïts en dos períodes, un de mitjans del 2015 en què es van retirar 10.300 euros, i un altre de mitjans de 2016 fins a principis del 2017 quan es van treure més de 5.400 euros. Al mes de maig el representant d'aquesta dona també va denunciar que algú havia contractat serveis de telefonia mòbil i comprat dos terminals fent servir la identitat de la víctima i falsificant la seva signatura.



Després de diverses gestions, els Mossos van concloure que l’autora dels fets era una de les cuidadores de la víctima. Per aquest motiu, el passat 8 de setembre van detenir una de les cuidadores com a presumpta autora d’un delicte d’estafa i falsificació documental. La detinguda va quedar en llibertat després de declarar a la comissaria amb l’obligatorietat de presentar-se davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Manresa quan sigui citada.