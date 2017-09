Condemnen un advocat per quedar-se part de la indemnització de la seva representada

La jutgessa considera el lletrat culpable d'un delicte continuat d'apropiació indeguda i l'obliga també a indemnitzar la demandant

Actualitzada 13/09/2017 a les 19:26

La jutgessa del penal dos de Lleida ha condemnat un advocat lleidatà a tres anys de presó per un delicte continuat d'apropiació indeguda. Considera provat que el lletrat, P. R. F., de 59 anys, es va quedar part de la indemnització que havia de rebre una representada seva, que havia guanyat el 2010 el judici contra dues empreses a qui reclamava 44.260 euros. La demandant, però, només va arribar a rebre un primer pagament de 18.772,50 euros. La resta de la indemnització, que s'havia de fer efectiva en uns altres tres pagaments, no li va arribar mai. El jutjat ha considerat provat que els altres tres pagaments els va cobrar l'advocat de la demandant, ara acusat, tot i que ell ho va negar.



La sentència emesa el 3 d'agost d'aquest 2017 pel penal 2 de Lleida també inhabilita l'acusat per a l'exercici de la professió de lletrat durant el temps de la condemna i l'obliga a indemnitzar la demandant amb 19.859,41 euros, corresponents a la quantitat que el jutjat considera demostrat que l'acusat es va quedar de la indemnització que corresponia a la seva clienta. La pena imposada és la que demanava la fiscalia i l'acusat podrà recórrer la sentència a l'Audiència de Lleida.



El jutjat penal 2 de Lleida va acollir el judici a l'advocat el 27 de juliol d'aquest 2017. En la seva sentència, considera com a fets provats que l'acusat va ser contractat per una empresa de Soses, propietat de la demandant, com a advocat per reclamar a dues empreses 44.260 euros. La demanda es va interposar el 5 de maig de 2008 per reclamar uns danys a l'immoble d'una finca propietat d'una societat de la família de la denunciant. L'11 de febrer de 2010, el jutjat de primera instància 4 de Lleida va condemnar les dues empreses a pagar a la demandant 36.545 euros.



La demandant va cobrar 18.772,50 euros corresponents al primer pagament. El seu advocat, ara acusat, va informar-la que els acusats havien interposat un recurs i que calia esperar a que es resolgués aquest recurs per cobrar la resta. L'any 2015, la demandant, cansada d'esperar, va contactar amb un procurador i aquest li va facilitar la còpia dels documents en què el jutjat establia quatre ordres de pagament per valor total de 38.131,91 euros, que el procurador havia lliurat a l'ara acusat perquè així li havia autoritzat la demandant.



L'advocat havia d'anar lliurant aquests pagaments a la demandant però només li va fer arribar el primer, de 18.772,50 euros, el 29 de març de 2010 i es va queda els altres tres de 17.671,50 euros (18 de març de 2010), 1.586,91 (28 de setembre de 2010) i 601 (22 de març de 2010). L'acusat va ser l'advocat de la denunciant i els seus pares des del 1989.