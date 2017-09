EL TSJC ordena al director de TV3 que no s'emeti l'anunci de l'1-O

El comunicat adverteix que no atendre aquest requeriment comportarà responsabilitats, «inclosa la penal»

Redacció

Actualitzada 12/09/2017 a les 15:47

El director de la televisió pública de Catalunya, TV3, Vicent Sanchis, ha rebut aquest dimarts una notificació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) on es demana que TV3 s'abstingui «d'iniciar, tramitar, informar i/o dictar, en l'àmbit de les vostres respectives competències, acord o actuació alguna que permeti la preparació i/o celebració del referèndum sobre l'autodeterminació a Catalunya». Aquesta demanda fa referència a l'anunci del referèndum. La notificació especifica que, en cas de no atendre aquest requeriment, comportarà responsabilitats, «inclosa la penal».



Aquesta notificació forma part del miler que el Tribunal Constitucional va fer arribar a càrrecs públics la setmana passada després de suspendre la llei del referèndum, entre els quals hi ha el Govern Català i la Mesa del Parlament.



El portal informatiu de TV3, 324, ha publicat el text de la notificació, que es pot llegir a continuació:



«Us adverteixo del vostre deure d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió acordada. Particularment, que us abstingueu d'iniciar, tramitar, informar i/o dictar, en l'àmbit de les vostres respectives competències, acord o actuació alguna que permeti la preparació i/o celebració del referèndum sobre l'autodeterminació a Catalunya, regulat en del Decret objecte de la present impugnació, amb l'apercebiment de les eventuals responsabilitats, inclosa la penal, en què podeu incórrer en cas de no atendre aquest requeriment».