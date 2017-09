El Tribunal Constitucional suspèn la Llei de Transitorietat catalana

La decisió s'ha adoptat per unanimitat, i s'hi ha sumat una nova advertència dirigida als membres del Govern i de la Mesa

EFE

Actualitzada 12/09/2017 a les 19:50

El Tribunal Constitucional ha suspès aquest dimarts de forma cautelar la Llei de Transitorietat catalana després d'admetre el recurs de l'Executiu central, una decisió adoptada per unanimitat a la qual s'ha sumat una nova advertència dirigida als membres del Govern i de la Mesa del Parlament, entre d'altres. Els magistrats s'han ocupat també en el ple d'aquest matí d'un altre recurs, el presentat pel Govern contra la llei d'Hisenda catalana, el codi tributari, recurs que també han admès a tràmit de manera unànime, de manera que aquesta llei també ha quedat provisionalment suspesa.



Es tracta de la llei 17/2017 del codi tributari, algunes de les disposicions de la qual, segons el recurs, pretenen vulnerar les competències exclusives de l'Estat per a la garantia de la igualtat de tots els espanyols en matèria de legislació civil, hisenda i administracions públiques. La norma tributària catalana persegueix, en últim terme, impulsar una Hisenda pròpia per a Catalunya. Pel que fa a la Llei de Transitorietat aprovada pel parlament català pretén convertir Catalunya en una República.



La suspensió del Constitucional és provisional però, una vegada més, els magistrats han volgut recordar que té plena vigència i és de compliment obligat sota advertència de cometre delicte. Així, han notificat personalment la resolució al President de la Generalitat de Catalunya, a tots els membres del Consell de Govern, al secretari del Govern de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de Catalunya i a tots els membres de la Mesa del Parlament de Catalunya.



També han advertit al lletrat major del Parlament de Catalunya, al secretari general del Parlament de Catalunya, al cap del Departament de Publicacions i a la tècnica de coordinació de la producció de publicacions del Departament d'Edicions, tots ells del Parlament de Catalunya. També als membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya i als síndics dels territoris d'Aran, Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, titulars i suplents. Es tracta dels juristes encarregats del seguiment de la convocatòria independentista de l'1 d'octubre.



El Ple adverteix a tots ells del seu deure d'«impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió acordada». En particular, els recorda que han d'abstenir-se d'«iniciar, tramitar, informar o dictar cap acord en ordre de l'execució de les previsions contingudes a la llei impugnada o que promoguin o tramitin actuació i cap norma dirigida amb aquesta finalitat». Tot això, «apercebint-los de la nul·litat radical de tals actuacions i de les eventuals responsabilitats, inclosa la penal, en les que poguessin incórrer en cas de desobediència d'aquest requeriment».



Moncloa considera que la Llei de Transitorietat és «la més gran ofensa i amenaça» a les bases sobre les que s'assenta la convivència a Espanya des de 1978 i el «major atac concebible» als valors democràtics. El recurs de l'advocat de l'Estat sosté també que el contingut d'aquesta norma és «propi d'un règim autocràtic sense una mínima separació de poders».



El Govern va presentar dilluns el seu recurs contra la Llei de Transitorietat catalana, però el ple es va ajornar a aquest matí perquè era festiu a Catalunya i qualsevol resolució no podia ser notificada.



La suspensió suposa que la Llei de Transitorietat, pensada per articular la transició cap a la independència en cas de què se celebrés el referèndum de l'1 d'octubre i triomfés el sí, no estarà vigent en el moment en el qual hauria d'operar, doncs ha quedat anul·lada durant cinc mesos i mentre no resolgui l'alt tribunal sobre el fons del recurs.