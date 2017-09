Detingut per modificar un xec de 150 euros i intentar cobrar-ne 150.000

L'ara detingut havia aconseguit informació per duplicar i alterar el xec afegint tres zeros

11/09/2017

Agents de la Policia Nacional han detingut a Alacant un home que es feia passar per comercial i que va alterar un xec de 150 euros i li va afegir tres zeros per intentar cobrar-lo per 150.000 euros, segons ha informat la Comissaria provincial d'Alacant en un comunicat.



La recerca es va iniciar quan l'entitat bancària va veure «estranya» la quantitat i l'operativa utilitzada per aquest individu, per la qual cosa es va posar en contacte amb la Policia. Així, agents del Grup de Delinqüència Econòmica de la Comissaria Provincial d'Alacant es van acostar al lloc i van comprovar l'alteració del document.



Les gestions van detectar que el xec original havia estat emès per una coneguda cadena de distribució amb un valor d'emissió de 150 euros, diners que havia estat cobrat a la província de València. D'aquesta manera, l'ara detingut havia aconseguit informació per duplicar i alterar el xec, afegint tres zeros per intentar cobrar-ho per 150.000 euros.



L'actuació policial va permetre la detenció de l'home i la intervenció del mitjà de pagament, així com el bloqueig preventiu dels diners ingressats en el seu compte bancari.