Controls policials provoquen llargues retencions al voltant de Barcelona

Les cues s'han format a l'AP-7, a la C-33 i a la C-16 a mig matí

Actualitzada 12/09/2017 a les 19:30

Si trobes controls policials, tingues paciència i segueix les indicacions dels agents. Treballem per a la seguretat de tots pic.twitter.com/r2KlPc5Cb6 — Mossos (@mossos) 12 de setembre de 2017

ℹ️Per regulació del trànsit hi ha aturades ➡️BCN:

AP-7 Sant Sadurní d'Anoia- Martorell

C-33 Parets-la Llagosta

AP-7 La Roca

C-16 Sant Cugat — Trànsit (@transit) 12 de setembre de 2017

Que et cobrin els peatges amb similars cues em sembla una falta de respecte per les persones que portem més d tres hores esperant #c33 #AP7 pic.twitter.com/0xbHB2diOw — Anna Martori Arazola (@annamartori91) 12 de setembre de 2017

Les entrades a Barcelona estan col·lapsades des de fa diverses hores a causa de controls policials. Centenars de vehicles que es dirigien cap a la capital catalana tant des del sud com des del nord s'han trobat per sorpresa amb aquesta situació. Les retencions s'han registrat a l'autopista C-33 entre la Llagosta i Barcelona, a l'AP-7 entre Martorell i Barcelona, i també a l'AP-7 a la Roca del Vallès en sentit Barcelona i Tarragona, i finalment a la C-16 als túnels de Vallvidrera.Els Mossos d'Esquadra han informat que es tracta de controls antiterroristes habituals a causa del nivell d'alerta 4 sobre 5, segons el Nacional. Tot i això, el cos policial no confirma en quins punts hi ha controls, per qüestions de seguretat. A través de Twitter recomanen als conductors que tinguin paciència i que segueixin les indicacions dels agents, a més d'emfatitzar que «treballem per a la seguretat de tots», sense especificar.El Servei Català de Trànsit, per la seva banda, ha anat informant al llarg del dia de les retencions, atribuïdes a «regulació de trànsit».Els conductors que s'han trobat amb les retencions han compartit imatges i vídeos a les xarxes socials: