L'operatiu policial de la Sagrada Família acaba com una falsa alarma

Actualitzada 12/09/2017 a les 21:48

L'operatiu policial que ha acordonat, aquest vespre, la zona de Sagrada Família a Barcelona, ha estat una falsa alarma. Així ho han conclòs els efectius dels Tedax que s'han desplaçat fins al lloc dels fets per tal de comprovar una furgoneta que estava estacionada a la cruïlla dels carrers Provença amb Cerdenya, cap a dos quarts de deu de la nit. Es tenia la sospita que a l'interior hi podria haver material perillós, però finalment, després de dur a terme les comprovacions pertinents, s'ha pogut descartar. Mossos informa que no s'ha detingut a cap persona en relació amb aquests fets. La situació a la zona, que havia estat acordonada i s'havien desallotjat els comerços, bars i restaurants, així com l'estació de metro i el temple de la Sagrada Família, està tornant a la normalitat.



El desallotjament de la zona l'ha provocat «la visualització d'una furgoneta sospitosa amb dos ocupants a immediacions de la Sagrada Família», segons informa Mossos un cop confirmada la falsa alarma, al voltant de les vuit de la tarda. A partir d'aquesta primera informació, l'operatiu policial s'ha desplegat per la zona acordonant-la i desallotjant tant comerços i locals com l'estació de metro, on no hi circulaven ni la L2 ni la L3. D'aquesta manera, també s'han tallat els carrers de Provença, Rosselló i Sardenya, i tant el cos policial com Protecció Civil han demanat als vianants que agafessin rutes alternatives per evitar la zona com a mesura preventiva i per facilitar les tasques policials. La Guàrdia Urbana de Barcelona també ha participat en l'operatiu policial.



El dispositiu ha coincidit amb tres macrocontrols antiterroristes que els Mossos han fet a diversos punts de la xarxa viària catalana durant tot el dimarts als accessos a Barcelona, després de rebre una alerta terrorista del CITCO d'àmbit europeu. L'alerta no concretava amenaces específiques a Catalunya. Els controls han generat llargues retencions a les vies. Els Mossos d'Esquadra han demanat paciència als conductors, i han informat que es tracta de controls en referència al nivell d'alerta antiterrorista 4 sobre 5, que està activat al país des de l'atemptat de París contra la revista satírica Charlie Hebdo.