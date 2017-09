Andoni Anseán, president de la Societat Espanyola de Suicidología, destaca que els suicidis suposen un gran repte per a la salut pública

EFE

Actualitzada 10/09/2017 a les 13:38

«Sabem com prevenir el suïcidi, però no ho fem». Aquesta és la denúncia del president de la Societat Espanyola de Suicidología (SES), Andoni Anseán, davant d’una «tragèdia de magnitud, però invisible a Espanya», malgrat causar 10 morts diàries i suposar un gran repte per a la salut pública.



Coincidint amb la commemoració el 10 de setembre del Día Internacional de la Prevenció del Suïcidi, la SES ha celebrat a Madrid el seu I Congrés aquest cap de setmana per donar visibilitat a aquest problema, que acaba amb la vida d’unes 4.000 persones a l’any, ha recordat el seu president en una entrevista.



La majoria dels suïcidis es registren entre els 35 i els 60 anys, encara que els ancians ostenten una taxa 4 o 5 vegades superior i els joves els índexs més grans de temptativa.



Segons Aseán, són perfils diferents, que cal abordar amb polítiques de prevenció en els adolescents, mentre que en el cas dels grans «s’ha d’incidir en senyals d’alerta de l’entorn».



El 90 % dels suïcides tenien un trastorn mental diagnosticable, «el que no significa que estiguessin diagnosticats» i en un 60 % dels casos trastorns afectius o depressius.



Per això, l’expert assegura que la salut pública afronta el repte de detectar aquest risc suïcida o aquest trastorn afectiu a temps.



Per poder fer-ho, «tenir consciència que aquest problema existeix», la qual cosa, segons el seu parer, no succeeix a Espanya on no hi ha sensibilitat ni política, ni sanitària ni social.



Després d’assenyalar que un 17 % dels suïcides havia visitat el seu metge de capçalera el dia en què va posar fi a la seva vida «i no per parlar-ne», aposta per abordar aquest problema com qualsevol altre de salut pública.



Segons el seu parer, això inclou la formació de professionals, la coordinació entre institucions, la preocupació de tots els implicats (també forces de seguretat o bombers) i l’adopció de solucions arquitectòniques en espais públics.



Els experts en la matèria han alçat la veu per demanar que «es parli de suïcidi per ajudar a prevenir-lo» i el Telèfon de l’Esperança ha demanat que s’elimini la «llegenda urbana que tant mal fa i que assegura que en parlar de suïcidi es produeix un efecte contagi».



L’ONG ha assegurat que el suïcidi és una de les maneres de morir més tràgiques i doloroses, ja que «es mor sol i el sofriment que s’ha de suportar prèviament no és comprensible per als que no han viscut aquesta experiència».



«Hi ha un retret moral més o menys manifest davant d’un suïcidi», ha explicat Anseán, encara que ha assegurat que aquest prejudici se supera amb coneixement, «quan es coneixen les situacions, el sofriment i la desesperança d’aquestes persones».



La SES ha publicat un manual d’ajuda en el qual sota el títol 'La pèrdua inesperada' ajuda en el dol per suïcidi i que s’entrega als familiars.



I és que «ningú no s’espera que una persona que sigui al seu costat se suïcidi, però totes les persones que se suïciden tenen algú al seu costat», ha puntualitzat.