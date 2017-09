Detingut l'agressor d'un menor marroquí a qui va cridar «moro de merda»

L'home ha estat acusat d'un delicte de lesions relatiu a l'exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques

08/09/2017

Agents de la Policia Nacional han detingut a Sagunt, València, a un home de 38 anys, d'origen espanyol, com a presumpte autor d'un delicte de lesions relatiu a l'exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques, després de presumptament propinar diverses puntades de peu i proferir insults racistes a un menor, d'origen marroquí, mentre cridava «moro de merda».



La investigació es va iniciar en tenir coneixement que durant el mes d'agost un menor d'origen marroquí, es trobava en un carrer de Sagunt en companyia d'un amic, quan, se'ls va acostar un home que va començar a proferir-li insults racistes per, a continuació, donar-li una puntada de peu a la cama i una altra en les costelles.



Com a conseqüència de la investigació, els agents van esbrinar la identitat del sospitós i després de ser localitzat va ser detingut. El detingut, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial, detalla la Policia a través d'un comunicat.