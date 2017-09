La sèrie 'La Catedral del Mar' rodada a Tarragona es presenta com una ficció «d'alta gamma»

Netflix serà la plataforma encarregada de la seva difusió a l'estranger

08/09/2017

La superproducció 'La Catedral del Mar', una de les grans apostes d'Antena 3 per a aquesta temporada, és una sèrie «d'altíssima gamma, premium», que adaptarà a la pantalla petita la reeixida novel·la d'Ildefons Falcones d'una manera «absolutament fidel».



Així han presentat la sèrie, de vuit capítols, la directora de Ficció d'Atresmedia, Sonia Martínez, i el seu director, Jordi Frades, qui malgrat el desplegament econòmic de la producció -que no ha quantificat- ha volgut explicar una història «intimista», encara que «el marc sigui tan gran com la construcció de la catedral» de Santa María del Mar de Barcelona.



El passat 8 de setembre es va projectar al Festival de Televisió de Vitòria (FesTVal) el primer capítol, d'una hora de durada, encara que els set restants seran de 50 minuts, un metratge escàs en les sèries espanyoles però dins dels paràmetres internacionals, la qual cosa facilitarà la seva difusió a l'estranger, del que s'encarregarà Netflix.



'La Catedral del Mar', produïda per Atresmedia, Diagonal TV i Tv3, és una història medieval d'intriga, amor i violència, amb el rerefons de la construcció de la citada basílica i té com a protagonista l'Arnau (Aitor Lluna), en el paper d'un home que neix pobre, arriba a senyor i és jutjat per la Inquisició després de despertar recels i enveges, i enfrontar-se als nobles per les seves injustícies. La seva vida transcorrerà en paral·lel a la construcció del nou temple en honor a la Mare de Déu, de la qual Arnau és molt devot.



L'elenc el completen actors com Daniel Grau, el pare d'Arnau, que abandona el camp per fugir dels abusos dels senyors i acaba a Barcelona; Joan (Pablo Derqui), com el germanastre d'Arnau, i Mar (Michelle Jenner), una òrfena a la qual Arnau cria com una filla encara que ella sent per ell un amor romàntic.



Destaquen també noms com Ginés García Millán, que encarna a l'ambiciós oncle d'Arnau; Silvia Abascal, com la noble obligada a casar-se amb Arnau, al que menysprea per considerar-lo inferior, i José María Pau en el paper d'un esclau jueu que ensenya a Arnau els secrets del negoci de canvi de moneda i l'ajuda a convertir-se en un home ric.



I així fins a 150 actors intervenen en una sèrie d'intrigues, passions i enveges medievals que brindarà a l'espectador «moments durs» per la «cruesa» de l'època medieval i els abusos que la noblesa cometia contra el poble, ha explicat Frades.



«És una història molt bonica, però molt dura, que t'atrapa» i que té una trajectòria «ascendent» i això tenint en compte, ha afegit, que «el primer capítol és molt espectacular». Frades ha matisat no obstant això, que per motius pressupostaris «les diferències amb les sèries americanes són les que són».



'La Catedral del Mar' és malgrat això una sèrie que té un pressupost per capítol més gran que altres sèries nacionals, alguna cosa que es deu en part al fet que s'han rodat només vuit capítols i d'una durada menor a l'habitual a Espanya.



«Una de les raons que la sèrie sigui tan cara és que res del que apareix a la sèrie existia. Tot s'ha hagut de fer», ha assenyalat. Fins i tot quan s'ha gravat en carrers reals s'ha hagut de fer un esforç important d'ambientació.



El rodatge de la sèrie es va perllongar durant quatre mesos, es van visitar més de 70 localitzacions (el 80% del rodatge es va fer en exteriors) i es va comptar amb 4.000 figurantes, 220 animals i 2.000 vestits.



L'emissió de 'La Catedral del Mar' anirà seguida d'un especial d'Equip de Investigació d'Antena 3 per explicar el moment històric en el qual s'ambienta el relat, ja que la sèrie se centra en les peripècies que els ocorren als personatges.