Un grup de delinqüents es fa passar per la Guàrdia Civil i assalten un xalet

Redacció

Actualitzada 08/09/2017 a les 17:19

La Guàrdia Civil investiga l'assalt a un xalet a Xiva, València, dut a terme per un grup d'homes que duien armilles policials durant la matinada del passat dilluns. El nombre d'assaltants oscil·la entre 6 i 8, i de moment, cap d'ells ha estat localitzat ni detingut. El grup va intentar segrestar un veí i finalment van aconseguir escapar.



Els fets van ocórrer en un domicili de la urbanització Las Muelas de Chiva. Alguns veïns van sortir al jardí, sorpresos pels crits, i es van topar amb el grup d'assaltants, tots ells amb armilla reflectant i la inscripció 'Guàrdia Civil'. Alguns veïns, dubtant que es tractés d'una operació policial, van sortir en defensa del veí que estava sent immobilitzat. En aquell moment un dels assaltants va intentar apunyalar una noia, altres veïns armats amb pals i altres objectes, van intentar dissuadir els assaltants.



La Guàrdia Civil i la Policia Local de Xiva es van personar al lloc dels fets quan van ser alertats pel servei d'emergències 112. Quan hi van arribar els assaltants ja havien fugit.



Agents de l'Equip de la Policia Judicial de Riba-roja van entrevistar la víctima, qui assegurava desconèixer les pretensions dels assaltants. Els delinqüents es van dirigir a ell pel seu nom. La investigació segueix el seu curs, de moment s'està intentant identificar els dos vehicles amb els quals van fugir.