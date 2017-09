Un funcionari de València va demanar «600 eurets» i sexe a canvi d'agilitar la llicència d'un prostíbul

El cap d'Expropiacions de l'ajuntament, jutjat per tràfic d'influències: «Dos 'polvos' quan ho tingueu inaugurat» li va dir al promotor

EFE

Actualitzada 07/09/2017 a les 16:56

El cap de secció de l'oficina tècnica d'Expropiacions de l'Ajuntament de València va demanar «600 eurets» i «dos 'polvos'» al promotor d'un local suposadament destinat a prostíbul per, pel que sembla, agilitar els tràmits de les llicències urbanístiques.



Aquestes peticions s'han escoltat aquest dijous en un enregistrament en el transcurs del judici, pel procediment del jurat en l'Audiència de València, al que se sotmet aquest funcionari, acusat de tràfic d'influències i pel qual la Fiscalia reclama un any de presó, a més de la seva inhabilitació.



En el citat enregistrament, que va ser realitzat pel promotor denunciant dels fets (de nacionalitat búlgara) i que ha estat reproduïda a petició del fiscal, l'acusat exposa al seu interlocutor que gràcies a un avís seu sobre uns requeriments al seu projecte s'ha estalviat molts diners (de lloguer del local) i afegeix: «Amb 600 eurets ho podríem arreglar».



«Hi ha una muntanya de papers que et cagues», diu al promotor d'un prostíbul al carrer Cuenca de València, i a més li reclama: «Dos 'polvos' quan ho tingueu inaugurat», suposadament per agilitar els tràmits per a l'obtenció de la llicència.



«Tranquil, que no cobraré fins que no ho tingueu» o «no digueu a ningú que estic darrere de tot el rotllo» són unes altres de les frases que s'han escoltat en l'enregistrament.



Els 600 euros, segons s'ha defensat l'acusat, feien referència al cost que tindria per al promotor un assessorament extern.



Sobre la resta de qüestions, s'ha limitat a apuntar que no reconeixia com a seus alguns comentaris d'aquesta conversa, sense precisar quins.



Segons la seva tesi, el denunciant va contactar amb ell després d'escoltar-li donar consells sobre urbanisme en una ràdio, i va decidir ajudar-li pel seu caràcter obert, sense reclamar-li diners per això.



L'advocada defensora ha insistit que el seu client únicament va informar de la demora que sofriria l'expedient i va recomanar altres formes de tramitació (de forma separada pensió i bar), al mateix temps que ha subratllat que no va poder tenir accés informàtic a l'expedient urbanístic en qüestió.



«L'Ajuntament ha canviat de signe polític i l'acusat segueix en el seu lloc, mai ha estat sancionat. Es creuen que si hagués comès alguna infracció no estaria pegant segells?», ha agregat l'advocada dirigint-se als membres del jurat.



L'acusat ha estat suspès per l'Ajuntament per sis mesos, després dels quals ha tornat al seu lloc de treball, tal com ha reconegut a la sala de vistes.



Segons explica l'escrit d'acusació del Ministeri Públic, els fets van succeir entre 2014 i 2015, quan el promotor, que havia sol·licitat llicència municipal per a una pensió amb un bar, va ser informat que els tràmits s'anaven a retardar a causa de la quantitat de sol·licituds.



El sol·licitant va localitzar a l'acusat a través d'amics en comú i li va explicar el cas, després de la qual cosa l'arquitecte va esbrinar l'estat de l'expedient i va confirmar al sol·licitant el retard del mateix, al mateix temps que li va demanar 50 euros.