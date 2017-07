Una metgessa d'Urgències a Formentera no vol atendre un usuari perquè li parla en català

Ho ha denunciat el poeta Carles Rebassa a través de Twitter, que explica que al mateix temps atenien «a italians, francesos i anglesos» sense problema

"En castellano o no te entiendo", em diu una metgessa d'urgències a l'Hospital de Formentera. No em vol entendre. @FuxaMarta @llenguacat 1/3 — Carles Rebassa (@carlesrebassa) 11 de juliol de 2017

Li parlo a poc a poc i la metgessa em diu que vaig begut, que faig molta pudor d’alcohol. M’atén però em deixa sol, m’ignora. @FuxaMarta 2/3 — Carles Rebassa (@carlesrebassa) 11 de juliol de 2017

Atenen italians, francesos, anglesos... És legal que et sentin parlar català al teu país i et maltractin perquè ho fas? @FuxaMarta 3/3 — Carles Rebassa (@carlesrebassa) 11 de juliol de 2017

L'Hospital de Formentera s'ha convertit en l'escenari d'un nou episodi de catalanofòbia, segons que ha denunciat el poeta mallorquí Carles Rebassa a través de les xarxes socials.Segons Rebassa, per mitjà de diverses piulades, va acudir al servei d'urgències del centre hospitalari després de caure mentre anava en bicicleta.La metgessa que l'havia d'atendre es va negar a fer-ho perquè li estava parlant en català: «En castellano, o no te entiendo», afegeix Rebassa que li va dir, una exigència que el poeta no va voler complir.D'acord amb el relat de l'autor, va decidir continuar parlant en català, però fer-ho més a poc a poc amb l'esperança que acceptés atendre'l i entendre'l. Però la resposta de la metgessa va anar a pitjor. Li va dir que anava begut i que feia pudor d'alcohol.Finalment, segons l'explicació de Rebassa, el va atendre. Ho va fer ràpidament i de seguida el va deixar sol i sense informació sobre si havia de continuar a l'hospital per fer més proves o podia marxar.