Llibertat sota fiança pels dos detinguts per violació múltiple d'una dona a Girona

Un dels arrestats va reconèixer que va mantenir relacions sexuals consentides amb la víctima i l'altre investigat nega qualsevol tipus de contacte físic

Actualitzada 12/07/2017 a les 19:34

L'Audiència de Girona ha deixat en llibertat sota fiança de 10.000 i 12.000 euros els dos detinguts per la violació múltiple d'una dona al pont de la Font del Rei de Girona la matinada del 21 de gener. El tribunal ha estimat parcialment els recursos de les defenses, encapçalades pels lletrats Carles Monguilod i Narcís Badosa. L'Audiència ressalta que la declaració de la víctima és «persistent» quan relata que tres homes (un d'ells no està detingut) la van abordar pel carrer, la van agredir sexualment i li van robar el telèfon mòbil. Tot i això, detecta «contradiccions» entre el que la dona va explicar als Mossos d'Esquadra i al jutjat. Un dels arrestats admet que va tenir relacions sexuals amb la denunciant però assegura que van ser consentides. L'altre nega cap contacte físic amb ella. L'Audiència ordena la retirada del passaport i prohibeix que es puguin apropar a la víctima.



El tribunal afirma que hi ha suficients indicis que incriminen els arrestats però que es pot reduir el risc de fugida amb la fiança, sense necessitat de mantenir-los empresonats.



Els dos detinguts van ingressar a presó el 9 de juny com a suposats autors de la violació múltiple d'una dona en ple carrer, al pont de la Font del Rei de Girona, el 21 de gener. Els Mossos d'Esquadra els havien detingut després de mesos d'investigació. Els dos sospitosos són veïns de la ciutat i de nacionalitat espanyola.



Les seves defenses, encapçalades pels lletrats Carles Monguilod i Narcís Badosa, van interposar recurs a la decisió del Jutjat d'instrucció 2 de Girona. Després de la vista, que es va fer dimarts, l'Audiència de Girona els hi ha donat parcialment la raó. El tribunal resol que podran eludir la presó provisional si paguen les fiances: un d'ells de 10.000 euros i l'altre de 12.000. La víctima va denunciar un tercer agressor però encara no està detingut.



La víctima els va identificar a tots dos en roda de reconeixement. A la vista, un dels arrestats va reconèixer que va mantenir relacions sexuals amb la víctima per assegura que van ser consentides. L'altre investigat nega qualsevol tipus de contacte físic. Admet que li va robar el telèfon mòbil, però assegura que en cap moment va utilitzar la violència.



La interlocutòria de la secció quarta de l'Audiència de Girona ressalta que la versió de la víctima és «persistent» quan assenyala als investigats i a una tercera persona com els seus agressors. Segons la denunciant i un testimoni (un amic amb qui anava), els arrestats es van apropar amb ells amb una actitud agressiva i fins i tot van arribar a esgrimir una navalla. L'amic no va presenciar l'agressió, però sí que va veure arribar la dona a casa i «plorant li diu que l'han violat».



A més, la sala també exposa que l'informe mèdic detecten lesions a la víctima que «no casen amb el que els investigats refereixen com una relació consentida». Tot i això, l'Audiència també detecta «contradiccions» en el relat de la víctima, entre el que va dir als Mossos d'Esquadra i al jutjat d'instrucció. «En tot cas, en aquest moment processal, els indicis delictius són suficients per entendre que existeixin indicis d'autoria en els delictes que els hi imputen», continua la interlocutòria.



El tribunal també analitza la situació d'arrelament dels investigats i el risc de fugida. L'Audiència resol que, tot i que sí que hi ha risc que intentin evadir-se de la justícia, es pot evitar amb la imposició de les fiances i la retirada del passaport en comptes de mantenir-los a presó. A més, els investigats no es podran apropar a la víctima.