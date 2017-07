Condemnat per abusar d'una anciana de 73 anys malalta d'alzheimer

Va aprofitar una de les visites a la seva mare, ingressada a la mateixa residència, per abusar d'una altra dona a la qual li mancava capacitat per prendre decisions de caràcter sexual

La secció cinquena de l'Audiència Provincial de València ha condemnat a set anys de presó a un home que va abusar sexualment d'una anciana, de 73 anys, que patia d'alzheimer, en una residència en la qual també estava ingressada la seva mare.



Segons explica la sentència, els jutges condemnen a aquest home per un delicte d'abús sexual amb accés carnal bucal sobre una persona privada de sentit. Junt amb la pena de presó, se li imposa una ordre d'allunyament de la víctima durant 15 anys i el pagament d'una indemnització de 3.000 euros.



Els fets es remunten a l'agost del 2016 quan el condemnat, sense antecedents penals, va aprofitar una de les visites a la seva mare, ingressada a la mateixa residència, per abusar d'una altra dona a la qual li mancava capacitat per prendre decisions de caràcter sexual.



El tribunal condemna l'home per les declaracions de testimonis. «Els elements de prova són de l'entitat suficient per a desvirtuar la presumpció d'innocència que empara a l'acusat i constitueixen, sens dubte, un elenc probatori de càrrec per fundar la condemna del mateix», sosté la sentència, que recull que en el judici van declarar dos testimonis que van narrar els presumptes abusos. Un d'ells va afirmar que va veure la fel·lació i va reconèixer a l'acusat. També va relatar que havia vist aquest mateix home en una ocasió anterior posant-se els pantalons i agafant de la mà a la víctima, malalta des de feia més de set anys.



Tots dos testimonis van manifestar que el condemnat estava habitualment a la residència. Es va alertar a la policia dels fets i el dia que van acudir els agents a la residència van trobar el condemnat, li van explicar els motius pels quals havia estat denunciat i aquest va reconèixer els fets.



Els perits van mantenir que la deterioració de la dona era perceptible a simple vista i que no era capaç de vestir-se ni escollir la roba adequada.