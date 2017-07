Ryanair ofereix vols nacionals i internacionals per 9,99 euros

Es tracta d'una promoció que finalitza aquest dimecres a les 12 de la nit

Redacció

Actualitzada 12/07/2017 a les 18:43

La companyia aèria Ryanair ha tret a la venda un total de 250.000 seients per volar per 9,99 euros. La promoció només estarà activa durant el dimecres, ja que finalitza a mitjanit. El període per volar amb aquesta oferta està limitat: entre l'1 d'octubre i el 30 de novembre d'aquest any.



La campanya promocional inclou vols a partir de 9,99 euros per viatjar de València a Bari, Brussel·les Charleroi, Düsseldorf Weeze, East Midlands, Edimburg, Hamburg, Londres Stansted, Malta, Craiova, Marsella, Porto, París Beauvais, Pisa, Torí i Venècia Treviso. Destinacions nacionals com Gran Canària, Lanzarote i Tenerife Sud, també estan inclosos en l'oferta pel mateix preu.



Algunes destinacions tenen un preu una mica més elevat, per exemple Menorca per 10,10 euros, Palma de Mallorca per 10,14 euros, Eivissa per 10,25, i finalment Santander, Santiago de Compostel·la i Sevilla per 10,99 euros.